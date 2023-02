Un mondo rinnovato e purificato

La gente subito lo riconobbe (Mc 6,54)

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli, compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Gennèsaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. E là dove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello; e quanti lo toccavano venivano salvati. (Mc 6,53-56)

Gesù ha guarito molti malati. Anche solo toccando il suo mantello avvenivano i miracoli. Qual è il significato delle guarigioni? In fondo anche dopo Gesù le malattie hanno continuato ad esistere e non tutti quelli che lo pregano con devozione oggi vengono guariti. I miracoli che leggiamo nel Vangelo sono davvero avvenuti, ma il significato più profondo è che essi sono il segno che a partire da Cristo incomincia un mondo totalmente rinnovato e purificato. Nella tua vita Gesù da cosa ti ha purificato? Gli sei riconoscente per questo?