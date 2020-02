Terroristi "padroni" in carcere e subito liberati

Le indagini inglesi rilevano la presenza di jhiadisti che non vedono nel carcere un ostacolo ma il luogo dove far crescere il radicalismo. Sarebbero poi 353 i terroristi islamisti condannati e sospetti che sono stati rilasciati dal carcere tra giugno 2012 e giugno 2019. Il problema non è solo inglese ma di tutta l'Europa.

Che in Gran Bretagna abbiano un problema con la gestione dei detenuti per terrorismo, con le pene e la riabilitazione dei radicalizzati non è il resoconto dell’ultimo rapporto del governo. Ma quello che racconta la cronaca degli ultimi mesi. Eppure perché i terroristi escono così presto di galera e perché tornano in libertà ancora più convinti della loro “missione” jihadista?

Le prigioni inglesi da qualche anno godono della peculiarità di essere abitate da un cospicuo numero di terroristi. Per questo recentemente gli islamici hanno pensato di far fruttare quella permanenza e investire sulla radicalizzazione. Prima di Natale il The Times conduceva un’inchiesta proprio sulle carceri, intervistando un ex detenuto. Tutto per scoprire che là i terroristi islamici hanno creato corti della shari’a improvvisate, riempito le biblioteche di una cospicua letteratura musulmana e iniziato ad investire sui detenuti islamici più giovani, quelli che magari non sono dentro per terrorismo. In quei luoghi di riabilitazione si arriva persino a giurare fedeltà all’Isis.

Richard Walton, ex capo del Counter Terrorism Command di Scotland Yard, ha dichiarato che le riforme per affrontare il problema erano state bloccate e la capacità del Servizio penitenziario di affrontare il fenomeno crescente è ormai fortemente in discussione. Ian Acheson - esperto di sicurezza ed ex governatore della prigione - nel 2016 ha redatto, per il Ministero della Giustizia britannico, un rapporto intitolato, “L'estremismo islamista nelle carceri come un problema crescente” per delineare diverse misure atte a contrastare quella che è ormai un'emergenza nazionale. Tuttavia le sue idee hanno trovato solo resistenza, sebbene le cose nel frattempo non abbiano fatto che peggiorare.

Del resto l’ex detenuto intervistato dal The Times ha fornito un resoconto molto dettagliato della sua radicalizzazione dietro le sbarre: ha raccontato di essere stato in stretto contatto con un seguace del noto predicatore Anemizza Choudary - uno dei più famosi esponenti del mondo islamico nel Regno Unito, che per oltre vent’anni ha promosso teorie sovversive al motto “se mi arrestano e mi mettono in prigione, proseguirò in prigione, radicalizzerò là”. Una promessa che poi ha mantenuto e nel frattempo è anche stato scarcerato. Al quotidiano inglese l'ex detenuto, che ha voluto rimanere anonimo, ha anche raccontato di aver avuto a disposizione registrazioni dell’ideologo di al-Qaeda, Anwar al-Awlaki, di essere stato protagonista di uno degli pseudo processi della shari’a in carcere - prigionieri, per esempio, sospettati di aver bevuto alcool e per questo da punire - e di aver ricevuto messaggi dai detenuti, quando ha lasciato la galera, che gli offrivano assistenza per viaggiare in Siria.