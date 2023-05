Non come il mondo

Così io agisco (Gv 14,31)

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: "Vado e tornerò da voi". Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il prìncipe del mondo; contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco». (Gv 14,27-31a)

La pace del mondo è tutta esteriore, fatta di piaceri sensibili e soddisfazioni passeggere. Gesù, invece, dona la pace vera che è frutto del fatto di aver posto Cristo al centro della propria vita. Esamina gli ultimi tre giorni: hai pensato più ai piaceri del corpo oppure a piacere al Signore?