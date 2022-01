Il vero annuncio

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura (Mc 16, 15)

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». (Mc 16, 15-18)

Gesù, con l’invio degli apostoli nella missione di evangelizzazione, mette in ordine di importanza i suoi contenuti. Anzitutto, in questa missione gli apostoli non devono affermare la propria opinione soggettiva bensì proclamare il Vangelo, permettendone l’ascolto a tutti gli uomini che, a loro volta, devono decidere se accettare tale testimonianza. Gli stessi segni, a volte prodigiosi, che accompagnano la predicazione sono secondari rispetto al Vangelo e servono a rafforzare l’attendibilità degli apostoli in coloro che li ascoltano. E tu come annunci il Vangelo a chi incontri ogni giorno? Sei pronto a rendere ragione della speranza che è in te? Quanto approfondisci le verità della fede cristiana in modo da annunciarle correttamente?