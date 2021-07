Carriera alias all’Università Piemonte Orientale

L’Università Piemonte Orientale attiva la carriera alias per gli studenti trans: possibilità di avvalersi di un nome diverso da quello anagrafico all’interno dell’ateneo, da apporre sui documenti burocratici, per evitare disagi psicologici agli studenti.

La professoressa Marcella Trambaioli, presidente del Comitato unico di garanzia (Cug) dell’ateneo ha commentato: «In veste di Presidente del CUG esprimo la soddisfazione di tutto il Comitato Unico di Garanzia per l’emanazione del regolamento. L’attivazione dell’identità alias rappresenta un’importante misura di salvaguardia a tutela degli studenti transgender, consentendo loro di utilizzare un nome differente da quello anagrafico nelle interazioni con l’Ateneo, facendo sì che siano tutelati rispetto a situazioni in cui possa emergere pubblicamente una discrepanza tra aspetto esteriore e nome anagrafico, quale fonte di potenziale disagio e discriminazioni. Il CUG ringrazia i vertici dell’UPO per la sensibilità dimostrata verso questa tematica così attuale».

Dunque se io credo di essere l’Uomo Ragno e, recandomi in università, voglio vestirmi da Uomo Ragno, avrei tutto il diritto, per evitare disagi psicologici derivanti « discrepanza tra aspetto esteriore e nome anagrafico», di vedermi assegnato dall’Università il nome alias «Uomo Ragno».