Appartieni a Gesù

Vi ho scelti io dal mondo (Gv 15,19)

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: "Un servo non è più grande del suo padrone". Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato». (Gv 15,18-21)

Un cristiano fervente può cadere nella tentazione di ritenersi il salvatore del mondo. Ma il mondo è già stato salvato da Gesù circa duemila anni fa. Inoltre il cristiano deve combattere in difesa della fede cattolica. E Gesù afferma con chiarezza nel vangelo di oggi che il cristiano subisce in automatico la persecuzione perché questa scatta per chi si avvicina davvero a Gesù. E tu sei perseguitato per la tua Fede cattolica? Sappi che la reazione del mondo è la conferma che ti stai facendo sempre più vicino e sempre più simile a Gesù.