Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura (Mc 16, 15)

Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura». (Mc 16, 9-15)

Al tempo di Gesù la testimonianza di una donna in sede giudiziaria valeva la metà di quella di un uomo. Gesù sceglie come prima testimone della risurrezione proprio una donna e non certo per rispetto delle quote rosa. Come andò a finire? La Maddalena non fu creduta, ma gli apostoli non credettero nemmeno ai due discepoli di Emmaus, che pure erano uomini. Su queste prime titubanze ha influito certamente la dolorosa delusione per la morte del loro amato maestro. Fai però attenzione a non fare il loro stesso errore e fidati di chi ti conduce a Gesù con la parola e con l'esempio.