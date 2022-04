Per fare discernimento

Io sono la luce del mondo (Gv 8, 12)

In quel tempo, Gesù parlò [ai farisei] e disse: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Gli dissero allora i farisei: «Tu dai testimonianza di te stesso; la tua testimonianza non è vera». Gesù rispose loro: «Anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne; io non giudico nessuno. E anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella vostra Legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso, e anche il Padre, che mi ha mandato, dà testimonianza di me». Gli dissero allora: «Dov'è tuo padre?». Rispose Gesù: «Voi non conoscete né me né il Padre mio; se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». Gesù pronunziò queste parole nel luogo del tesoro, mentre insegnava nel tempio. E nessuno lo arrestò, perché non era ancora venuta la sua ora. (Gv 8, 12-20)

Come la luce del sole permette di vedere gli oggetti tramite la vista del corpo, Gesù è la luce interiore che consente il discernimento spirituale. Egli è il nostro riferimento per distinguere il bene dal male e la nostra obbedienza al suo insegnamento è garanzia di vita eterna. È perciò necessario essere disposti ad ascoltare Gesù per poi obbedire quotidianamente e con amore alla volontà divina. E tu ascolti Gesù? Da quanto tempo non parli approfonditamente dei problemi concreti della tua vita con il tuo padre spirituale?