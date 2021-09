La polemica del primo sindaco non binario

Owen Hurcum (nella foto) è il primo sindaco al mondo non binario, ossia che non si riconosce in nessun sesso. È sindaco della città di Bangor in Galles. Protesta contro il governo inglese perchè le persone non binarie non sono riconosciute dallo Stato.

In un sit in davanti a Downing Street così si è espresso: “Sono qui perché, se le persone trans vengono discriminate, le persone non binarie non sono nemmeno legalmente riconosciute. Non possiamo nemmeno avere accesso […] all'assistenza sanitaria. Abbiamo bisogno di un'assistenza sanitaria adeguata, gratuita all'ingresso, come dovrebbe essere il SSN, senza tempi di attesa”.

Dunque potrebbe accadere in futuro che una persona si inventi un nuovo sesso o un nuovo orientamento sessuale e gridi subito alla discriminazione perché quel nuovo sesso o orientamento non è riconosciuto dallo Stato.